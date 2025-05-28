Правительство РФ планирует запретить майнинг в Забайкалье и Бурятии

Правительство РФ рассматривает возможность запрета майнинга криптовалют до 2031 года в южных частях Забайкальского края и Бурятии, подобно уже введенному запрету в юге Иркутской области. Регуляторы отклонили предложения местных властей о введении ограничений в Хакасии, Карелии и Пензенской области, сочтя их нецелесообразными, сообщает "Коммерсант". Участники рынка предупреждают, что запрет на легальный майнинг может привести к росту незаконной добычи криптовалют.

Запрет на майнинг в южных частях Забайкальского края и Бурятии может вступить в силу с 1 июля 2025 года и продлиться до 15 марта 2031 года, согласно проекту протокола правительственной комиссии по развитию электроэнергетики.

В Забайкальском крае и Бурятии прогнозируется дефицит мощности до 2030 года. В этих регионах уже введен запрет на добычу криптовалют в период зимних пиковых нагрузок. В Бурятии и Забайкальском крае официально легальный майнинг отсутствует.

Напомним, в Иркутской области первоначально запрет на майнинг действовал с 1 января по 15 марта 2025 года. Позднее правительство РФ ввело полный запрет на майнинговую деятельность на юге региона сроком с 7 апреля 2025 года по 15 марта 2031 года. Под ограничения попали следующие территории: Аларский, Балаганский, Баяндаевский, Боханский, Жигаловский, Заларинский, Зиминский, Иркутский, Качугский, Куйтунский, Нижнеудинский, Нукутский, Ольхонский, Осинский, Слюдянский, Тулунский, Усольский, Усть-Удинский, Черемховский, Шелеховский и Эхирит-Булагатский районы, а также города Иркутск, Зима, Саянск, Свирск, Тулун, Усолье-Сибирское, Черемхово и Ангарский городской округ.

На сегодняшний день фактическая майнинговая нагрузка в Иркутской области, по словам министра жилищной политики и энергетики Иркутской области Анатолия Никитина, составляет 1066 МВт, из которых 419 МВт — на севере области, где ещё есть свободная, но уже схлопывающаяся мощность, 647 МВт — на юге региона.

В результате запрета майнинга в Иркутской области высвобождено 320 мегаватт электроэнергии. Однако этого объема недостаточно, чтобы покрыть энергодефицит в регионе, считают эксперты.