Иркутские подростки стали активнее искать работу

В 2025 году число резюме от соискателей 14–18 лет в Иркутской области выросло на 55% по сравнению с предыдущим годом. Данные приводит рекрутинговый сервис hh.ru.

Около 8,1 тысячи подростков открыли или обновили свои анкеты, демонстрируя повышенный интерес к трудоустройству.

Почти треть молодых людей не указывают конкретную профессию, готовы рассматривать разные варианты. Наиболее популярные направления – работа официантом или бариста (10% резюме), упаковщиком (8%), менеджером по продажам или разнорабочим (по 6%). Курьерские услуги и работа в контакт-центре занимают пятую позицию с 5% предпочтений.

Средняя зарплата, на которую рассчитывают юные соискатели, составляет 30 тысяч рублей, что соответствует ожиданиям молодежи по всему Сибирскому федеральному округу. В числе других востребованных профессий – кассир, продавец, грузчик и дизайнер.