Подросток устроил массовую расправу в загородном доме в Иркутской области

В Иркутской области подросток устроил массовую расправу в загородном доме. Есть как погибшие, так и пострадавшие. Подробности о преступлении рассказали в пресс-службе СУ СКР по региону.

Фото: пресс-служба прокуратуры Иркутской области

По версии следствия, ночью в городе Байкальске в частном доме в СНТ «Горный Байкал» находилась группа молодых людей. В какой-то момент один из них напал на присутствующих с ножом. В результате этого четверо подростков скончались на месте, еще четверо пострадали и были госпитализированы.

Сам предполагаемый убийца после нападения поджег дом и в результате возникшего пожара погиб. На месте обнаружено пять тел несовершеннолетних.

Возбуждено уголовное дело об убийстве двух и более лиц и покушении на убийство двух и более лиц. На месте происшествия работают следователи и криминалисты. Ход и результаты расследования контролирует региональная прокуратура.