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Крым готовится к наплыву туристов: бронирования на 40% выше прошлогодних

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Заместитель министра экономического развития РФ Дмитрий Вахруков сообщил, что туристический поток в Крым летом 2025 года приблизится к допандемийному уровню. Количество бронирований отелей в регионе уже на 40% превышает показатели 2024 года, сообщает ТАСС.

"На лето уже на 40% больше бронирований по сравнению с прошлым годом на эту же дату. В Крыму будет больше туристов, это точно, что близко к допандемийному уровню," — отметил Вахруков на Кавказском инвестиционном форуме.

В Анапе наблюдается снижение бронирований на предстоящее лето, но курорт готовится к сезону. Хотя в меньшем масштабе, чем в прошлом году, все гостиницы будут открыты и предложат новые продукты для туристов, такие как бассейны и санатории.

Вахруков также сообщил, что общий турпоток по России летом прогнозируется на уровне около 47 млн человек, что на 7% больше, чем годом ранее.


/ Сибирское Информационное Агентство /


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