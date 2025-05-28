Губернатор о массовом убийстве подростков в Иркутской области: «Это шокирующая ситуация»

В Байкальске случилась трагедия. Один из подростков во время празднования дня рождения в загородном доме устроил массовую расправу. В результате инцидента пятеро несовершеннолетних, в том числе предполагаемый убийца, погибли, еще четверо получили травмы и госпитализированы. Ситуацию прокомментировал губернатор Игорь Кобзев.

«Какие-то выводы делать пока рано. Предварительно, ни один из подростков не состоял на учете в КДН. Сейчас необходимо оказать любую возможную помощь выжившим детям, а также близким погибших. Это действительно шокирующая ситуация. Ни в коем случае мы не оставим родителей один на один с этой бедой. Семьям погибших и пострадавших окажем всестороннюю помощь», – отметил глава региона.

Создан оперативный штаб. Правительство региона и комиссия по делам несовершеннолетних разработают детальный план дополнительных профилактических мероприятий.

По данным губернатора, в настоящее время один из подростков – 14-летний юноша – находится в крайне тяжелом состоянии, поскольку получил ранение в шею. Ему оказывают медпомощь, как и другим ребятам.

Напомним, по версии следствия инцидент случился в ночное время в частном доме в СНТ «Горный Байкал. Подростки отмечали праздник с разрешения взрослых. В какой-то момент один из них устроил массовую расправу, после чего поджег дом и во время пожара погиб сам.