Минэнерго разрабатывает налоговый маневр для нефтяной отрасли

Меры помогут сохранить годовой уровень добычи нефти на отметке 540 млн тонн до 2050 года. Об этом пишет газета «Известия».

Министерство энергетики России готовит новый налоговый маневр, направленный на снижение фискальной нагрузки для нефтяных компаний. Инициатива предусматривает расширение налога на дополнительный доход (НДД) и льготы по НДПИ, что должно стимулировать удвоение инвестиций в отрасль.

По мнению экспертов, эти меры помогут сохранить годовой уровень добычи нефти на отметке 540 млн тонн до 2050 года.

Как отметил глава департамента нефтегазового комплекса Минэнерго Антон Рубцов, ключевыми источниками финансирования останутся доходы компаний от продажи нефти, но также потребуется господдержка. В ведомстве подчеркивают, что снижение налогового бремени необходимо для освоения трудноизвлекаемых запасов, доля которых в общей добыче уже превышает 60%.

Министр финансов Антон Силуанов выступил против дальнейшего увеличения налоговой нагрузки на нефтегазовый сектор, напомнив о договоренностях не менять систему налогообложения до 2030 года. Однако, по данным аналитиков, рост себестоимости добычи, вызванный истощением месторождений и санкциями, требует пересмотра фискальной политики.

Эксперты предлагают точечные меры, включая налоговые каникулы для сложных проектов и инвестиционные вычеты. Без таких стимулов, как предупреждают в отрасли, уже через 10–15 лет Россия может столкнуться с неизбежным падением добычи.