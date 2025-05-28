Суд постановил изъять «Саянскхимпласт» в пользу государства

Хамовнический райсуд Москвы принял решение об обращении в доход государства активы АО «Саянскхимпласт» в Иркутской области. Об этом сообщает КоммерсантЪ. Принятое решение обращено к немедленному исполнению.

Прокуратура также просила суд обратить в доход государства акции и доли предприятий, которые занимаются управлением, производством и реализацией продукции «Саянскхимпласта»: ООО «Бизнесинтеллект» (его активы оценивается в 643 млн руб.), ООО «Саянскгазобетон» (2 млрд руб.), ООО «Бизнесактив» (4,6 млрд руб.) и ООО «Вектор» (6,4 млрд руб.). Общая стоимость обращенных активов – 92,4 млрд руб. Ответчики имеют право оспорить решение суда в установленный законом срок.

Иск о передаче активов «Саянскхимпласта» в государственную собственность подала Генпрокуратура РФ в апреле этого года. Ответчиками выступали фактический владелец предприятия бывший глава заксобрания Иркутской области Виктор Круглов, его жена Ирина, двое детей, а также экс-замглавы региональной администрации и экс-гендиректор завода Николай Мельник.

На сайте Хамовнического суда значится, что первое судебное заседания для рассмотрения вопроса по существу состоялось 20 мая, второе было назначено на 27 мая. Оба проходили в закрытом режиме. Резолютивная часть пока не опубликована.

Ранее сообщалось, что, по данным Генпрокуратуры, Виктор Круглов незаконно совмещал госслужбу с предпринимательством. (В 2004 по октябрь 2008 занимал должность председателя Законодательного собрания Иркутской области 4-го созыва. Всего же избирался депутатом Заксобрания в четырех созывах, с 2000 по 2016 годы. - СИА) В это время он якобы организовал систему, при которой «Саянскхимпром» стал «центром убытков», а «Саянскхимпласт» – «центром прибыли», аккумулируя выручку и оставляя долги на госпредприятии. «Саянскхимпром» в 2003 году прошел банкротство, вся прибыль и производственные фонды выведены в АО «Саянскхимпласт».

Генпрокуратура полагает, что полученные от деятельности предприятия доходы Виктор Круглов выводил на счета офшорных предприятий, в частности, на Кипр. В 2014 году он получил гражданство этой страны, но уведомил об этом МВД в марте 2016 года.

«Саянскхимпласт» производит 250 тыс. т сырья ежегодно, – около трети от общего объема производства в России, выручка составляет 25 млрд руб. в год. На предприятии трудоустроены 6,5 тыс. человек.