ИНК запустила передвижную экологическую лабораторию

Иркутская нефтяная компания (ИНК) ввела в эксплуатацию передвижную экологическую лабораторию на базе автомобиля «КамАЗ» на участках недр Иркутской области.

Новая лаборатория контролирует качество атмосферного воздуха на производственных объектах компании, в жилых зонах и на границах санитарно-защитных зон. Лаборатория оснащена оборудованием для оперативного определения содержания оксидов азота, оксида углерода, диоксида серы, сероводорода, предельных углеводородов и метанола.

Также мобильная установка позволяет заниматься отбором и анализом проб природной воды, снегового и почвенного покрова, донных отложений.

Кузов лаборатории разделен на три функциональных отсека – бытовой, лабораторный и вспомогательный. Лабораторный отсек оснащен современным оборудованием: метеостанцией, газоанализаторами и хроматографами.

Результаты проведенных исследований аккумулируются в специализированной программе «Система экологического мониторинга окружающей среды» («СЭМОС»), которая позволяет автоматически формировать отчеты и обеспечивает хранение информации.

Протоколы лабораторных испытаний передаются в управление охраны окружающей среды. Специалисты выполняют контроль и анализ полученных данных для своевременного выявления возможного негативного влияния и исключения рисков воздействия производственной деятельности на экосистему.

Вспомогательный отсек лаборатории содержит генераторную установку, которая питает оборудование во время выездов, в случае отсутствия доступа к внешним источникам энергии.

План работы передвижной экологической лаборатории составляется ежеквартально с учётом производственной программы, результатов мониторинга окружающей среды и поручений. В рамках планирования деятельности определяются приоритетные направления, разрабатывается маршрут движения, проводится проверка работоспособности и наличия действующей поверки измерительных приборов, количества необходимых реактивов, посуды, экспресс-тестов.

Наличие передвижной экологической лаборатории позволит обеспечить комплексный контроль окружающей среды на территориях присутствия компании, оперативно реагировать на возможное загрязнение, принимать решения и разрабатывать природоохранные мероприятия.