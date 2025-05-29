«Кейтеринг создает атмосферу праздника». 3 вопроса о том, как сделать летний корпоратив на природе незабываемым

Лето на календаре, и многие иркутс­кие компании традиционно проводят корпоративы на природе, будь то спортивные спартакиады, масштабные городские и межрегиональные соревнования или командные тимбилдинги. Какие нюансы следует учесть при организации мероприятий на свежем воздухе и в чем преимущества профессионального кейтеринга? Об этом рассказывает руководитель направления кейтеринга компании «Аврора Кейтеринг» Наталья Борисенко.

1. Почему кейтеринг делает мероприятие особенным?

Даже на спортивных и массовых событиях, где часто ограничиваются водой и напитками, профессиональный кейтеринг может добавить изюминку, уверена Наталья Борисенко.

– Во-первых, он повышает вовлеченность и комфорт: участники и гости тратят много энергии, и сбалансированное питание помогает восстановить силы. Легкие закуски, свежие фрукты и блюда, богатые белком, поддерживают активность без ощущения тяжести.

Во-вторых, кейтеринг создаёт атмосферу праздника, превращая стандартный перекус в часть общего впечатления от мероприятия.

Интерактивные станции, такие как гриль с ассорти мяса, станция паэльи со свежими морепродуктами, лимонадный бар или мобильная пицца-печь – всё это может стать центром притяжения гостей. В-третьих, кейтеринг – это брендинг и персонализация. Блюда можно оформить в корпоративных цветах или с логотипами компании. Это усиливает командный дух и запоминается гостям.

2. Как удивить гостей?

В «Аврора кейтеринг» рекомендуют несколько простых, но запоминающихся решений при организации масштабных мероприятий на природе.

Анимационные станции. Можно организовать шоу-кухню, где шеф-повара будут готовить блюда прямо перед гостями. Это привлечёт внимание и создаст уникальный гастрономический опыт под открытым небом.

Акцент на местные продукты. Используйте сибирские деликатесы: рыбу, дичь, папоротник, лесные ягоды и грибы. Подавайте блюда в современном стиле, с элементами эко-дизайна.

Пикник-боксы. Если планируется крупное корпоративное мероприятие на несколько тысяч человек, подготовьте пикник-боксы. Они обеспечат оперативность раздачи пищи и комфортное индивидуальное питание каждого гостя.

3. Какие нюансы важно учесть?

При организации выездных мероприятий на открытом воздухе на удаленных локациях необходимо учесть несколько ключевых моментов.

Опыт и организация. Выбирайте компанию с опытом подготовки подобных мероприятий, способную оперативно развернуть кухню и обеспечивать бесперебойную работу оборудования.

Выбор продуктов. Отдавайте предпочтение ингредиентам с долгим сроком хранения, исключив скоропортящиеся продукты.

Учет предпочтений. Учитывайте предпочтения и ограничения гостей: вегетарианство, религиозные ограничения, аллергии, сезонность.

Простота меню. Выбирайте блюда, не требующие долгого приготовления на месте, минимизируйте алкоголь.

Санитария. Обеспечьте персонал и гостей достаточным количеством дезинфицирующих средств, используйте одноразовую эко-посуду.

«Кейтеринг на открытом воздухе – это не просто еда, а инструмент для усиления корпоративного духа и впечатлений, – уверена Наталья Борисенко. – Ключевые факторы успеха – это адаптация к формату мероприятия, безопасность и креативность. Важно сочетать удобство, качество и элемент неожиданности. Для Иркутска и Байкала особенно актуальны решения с местным колоритом – например, кейтеринг в стиле «сибирского пикника». Наша команда всегда готова предложить индивидуальную концепцию под ваше событие».

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