Новости

Туризм 2025, последние новости
Иркутская область примет участие в эксперименте по легализации гостевых домов
Губернатор озвучил стоимость нового международного аэропорта Иркутска
Пять новых отелей построят в Иркутской области благодаря льготным кредитам
Все материалы сюжета

Сбер поддерживает молодых предпринимателей через круглогодичные акселераторы

Читайте также:

Центр искусственного интеллекта открылся в Иркутске
22 мая 2025
Влияние ИИ на рабочие места: оценка МОТ
21 мая 2025

За три года в программах приняли участие более 200 тысяч старшеклассников, студентов и молодых ученых, которые смогли привлечь свыше 600 млн рублей инвестиций в свои стартапы. Об этом изданию «Чтиво» рассказал первый зампред правления Сбера Александр Ведяхин

«Мы хотим, чтобы как можно больше молодых людей увидели примеры успеха и поверили: заниматься технологическим предпринимательством в России возможно», – сообщил Александр Ведяхин.

Одним из успешных примеров стал проект выпускника акселератора Даниила Маклакова «УлыбнисьAI». Разработанная командой ИИ-система диагностирует стоматологические заболевания по фото со смартфона. Стартап уже провел четыре пилота с медицинскими компаниями, привлек 10 млн рублей инвестиций и обслужил более 10 тысяч клиентов.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Материалы сюжета "Искусственный интеллект, нейросети":
Все материалы сюжета (173)


Реклама на сайте

День российского предпринимательства 2025, последние новости
Маркетплейсы — дыра в экономике: Путин требует контроля
Бизнес просит Путина снизить налоги и усилить контроль за закупками
Деньги, склады, креатив: что волнует малый бизнес Иркутской области
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес