Сбер поддерживает молодых предпринимателей через круглогодичные акселераторы

За три года в программах приняли участие более 200 тысяч старшеклассников, студентов и молодых ученых, которые смогли привлечь свыше 600 млн рублей инвестиций в свои стартапы. Об этом изданию «Чтиво» рассказал первый зампред правления Сбера Александр Ведяхин

«Мы хотим, чтобы как можно больше молодых людей увидели примеры успеха и поверили: заниматься технологическим предпринимательством в России возможно», – сообщил Александр Ведяхин.

Одним из успешных примеров стал проект выпускника акселератора Даниила Маклакова «УлыбнисьAI». Разработанная командой ИИ-система диагностирует стоматологические заболевания по фото со смартфона. Стартап уже провел четыре пилота с медицинскими компаниями, привлек 10 млн рублей инвестиций и обслужил более 10 тысяч клиентов.