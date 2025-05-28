Шесть миллиардов рублей направлено на развитие сельских территорий в Иркутской области

За последние пять лет в Иркутской области на улучшение качества жизни в сельской местности выделено около 6 млрд рублей. Об этом сообщил губернатор Игорь Кобзев на заседании коллегии Минсельхоза России, где обсуждались итоги 2024 года и планы на 2025 год.

Фото с сайта правительства Иркутской области

В ходе встречи с министром сельского хозяйства Оксаной Лут были отмечены успехи региона: рекордный урожай масличных культур, рост производства сыров, растительных масел и других продуктов.

Экспорт сельхозпродукции за год увеличился на 72,6%. Особое внимание уделено реализации программы «Комплексное развитие сельских территорий», в рамках которой в 2025 году планируется построить четыре социальных объекта в трех населенных пунктах.

– Минсельхоз России традиционно поддерживает аграрный сектор региона. В 2025 году на развитие АПК Иркутской области было направлено более 1,4 млрд рублей из федерального бюджета. Из них 41,9% уже доведено до получателей, – сказал Игорь Кобзев.

Кобзев также обсудил с Лут проблемные вопросы, включая задержки в строительстве школы в Заларях и очистных сооружений в Жигалово. Губернатор заверил, что эти объекты будут введены в эксплуатацию в текущем году. На 2025 год региону выделено дополнительно 850 миллионов рублей на развитие сельских территорий.