В Госдуме придумали, как ограничить бытовой майнинг

Председатель комитета Госдумы РФ по энергетике Николай Шульгинов предложил исключить гаражи и прочие хозяйственные постройки из перечня потребителей, приравненных к населению, чтобы ограничить распространение бытового майнинга.

Как сообщает ТАСС, в своем обращении на имя вице-премьера РФ Александра Новака, он заявил, что предпринятые правительством меры по ограничению майнинга не привели к значительному эффекту, хоть и дали определенный результат.

"Нелегальные майнинговые фермы, скрывающиеся в гаражах, погребах и прочих хозяйственно-бытовых постройках, потребляя электроэнергию в больших объемах по тарифам для населения, стимулируют перекрестное субсидирование. Это, в свою очередь, искажает всю экономику электроэнергетической отрасли", - сообщил Шульгинов.

Ранее запретить бытовой майнинг предложили в Общественной палате, поскольку такая деятельность создает колоссальную нагрузку на энергосистему, к тому же ее сложно контролировать.

В Иркутской области вопрос бытового майнинга также признают серьезным. На круглом столе о проблемах криптоотрасли генеральный директор филиала АО «СО ЕЭС» ОДУ Сибири Алексей Хлебов заявил, что нагрузка «серого» майнинга на энергобаланс региона, оценивается в пределах 400 МВт. Большая часть нелегальных бытовых ферм сконцентрирована в Иркутско-Черемховском энергорайоне.

Напомним, правительство РФ ввело полный запрет на майнинговую деятельность на юге Иркутской области с 7 апреля 2025 года по 15 марта 2031 года.