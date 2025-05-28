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Лавров назвал условия урегулирования конфликта на Украине

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Ключевой пункт – принятие безъядерного и нейтрального статуса. Об этом сообщает газета «Ведомости».

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что ключевым условием для урегулирования конфликта является принятие Украиной безъядерного и нейтрального статуса. Это требование было озвучено на 13-й Международной встрече высоких представителей по безопасности.

Лавров подчеркнул, что внеблоковый статус Украины, закрепленный в декларации о независимости 1991 года, изначально лежал в основе международного признания страны. Он также сообщил, что дата нового раунда переговоров будет объявлена в ближайшее время, где Москва продолжит настаивать на отмене дискриминационных законов.


/ Сибирское Информационное Агентство /


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