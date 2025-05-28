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Банк Уралсиб запустил бесплатный торговый эквайринг до конца лета

Банк Уралсиб запустил акцию «Эквайринг за 0%» для юрлиц и индивидуальных предпринимателей – ее участники могут подключить бесплатный торговый эквайринг на 4 календарных месяца (включая месяц подключения) для оборотов до 300 тысяч рублей включительно. В акции могут участвовать новые клиенты, а также действующие клиенты банка, не имевшие торговых оборотов в течение 3 месяцев до начала акции.

При достижении оборота более 300 тысяч рублей в рамках календарного месяца ставка эквайринга автоматически устанавливается в размере 2,1% до конца текущего месяца. Нулевая ставка возобновляется с начала следующего календарного месяца в период проведения акции. Акция действует с 26 мая по 31 августа 2025 года включительно. По завершении акции ставка эквайринга устанавливается в размере 2,1%, процессинговая плата – согласно действующим тарифам банка.

Более подробно об условиях акции «Эквайринг за 0%» и других выгодных продуктах для бизнеса можно узнать на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ», или по телефону 8-800-700-77-16.

Реклама. Дополнительный офис "Иркутский" Филиала ПАО "БАНК УРАЛСИБ" в г. Новосибирск. Банк УРАЛСИБ erid:2VfnxwZbBwE

/ Сибирское Информационное Агентство /


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