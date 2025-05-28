Каждая третья сибирская семья ведет совместный бюджет

По результатам опроса* ВТБ, более 40% россиян ведут совместный бюджет, а четверть семей предпочитает вести бюджет раздельно. При этом в каждом втором случае различия в подходах к ведению семейного бюджета не влияют на отношения. Также опрошенные отметили, что пользуются лайфхаками и различными предложениями от банков, чтобы выгодно распределять траты внутри семьи.

Только треть семей сибиряков (34%) ведет совместный бюджет, 26% признались, что им не с кем разделить совместные расходы, 15% семей выбирает траты бюджета по своему усмотрению.

44% семей в Сибири обсуждают и принимают решения о покупке совместно. Свыше четверти (27%) отметили, что распределяют зоны ответственности и каждый тратит деньги в рамках своих задач.

Различия в подходах к ведению семейных трат не портят отношения: 44% респондентов в Сибири отметили, что деньги не становятся причиной ссор в семье. Однако если разногласия и возникают, то чаще всего из-за трат на ненужные вещи (36%), самостоятельных решений о покупках без предварительного обсуждения (15%) и избыточных подписок на сервисы (10%).

На вопрос, кто управляет финансами, утвердительно в отношении своей персоны ответили из опрошенных более половины сибиряков (56%), четверть (24%) отметили своего партнера и высказали по этому поводу беспокойство, финансовые приложения отметили 13% респондентов, а 7% назвали банковского консультанта.

Главная статья расходов у сибиряков – продукты питания (66%), половина опрошенных призналась, что значительные суммы уходят на мелкие покупки, которые в итоге складываются в крупные траты. На развлечение и онлайн-шоппинг уходит бюджет у каждого пятого сибиряка (20%).

Россияне поделились и своими лайфхаками для сохранения семейного бюджета. 32% опрошенных отметили, что откладывают часть зарплаты на вклады и накопительные счета. Еще один совет – пользоваться банковскими программами лояльности и получать кешбэк: 16% сравнивают предложения вместе с супругами, ищут наиболее выгодные условия и оплачивают покупки подходящей картой. 12% респондентов делят бюджет по категориям, а 10% респондентов используют наличные для контроля расходов или ищут альтернативные способы управления финансами.

«Семейный бюджет – это уже не просто цифры в таблице или приложении, а возможность для креатива. Опрос показывает, что российские семьи больше не спорят о деньгах, а вместе ищут оригинальные способы экономии: придумывают лайфхаки, осознанно подходят к выбору категорий кешбэка и сравнивают предложения перед походом по магазинам. Такой подход показывает, что россияне сегодня не просто хотят тратить – они хотят тратить с умом, а здоровая экономия становятся новой формой заботы о семье», – отметил руководитель департамента транзакционного розничного бизнеса, старший вице-президент ВТБ Ростислав Яныкин.

* Опрос проведен по репрезентативной выборке среди 1500 россиян в возрасте от 18 до 65 лет в городах с населением более 100 тыс. человек.