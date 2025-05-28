Временный терминал внутренних линий открывается в аэропорту Иркутска

Модульный павильон площадью 2,6 тыс. кв. метров оснащен зоной прилета, багажной лентой и залами ожидания. Об этом в своем Telegram-канале рассказал губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

«Аэропорту Иркутска разрешено ввести в эксплуатацию здание временного терминала внутренних линий. Такое решение принял Арбитражный суд Восточно-Сибирского округа. Оно уже вступило в силу», – говорится в сообщении.

Решение своевременно – в разгар летнего сезона пассажиропоток достигает 5 тыс. человек в сутки только по внутренним направлениям. В 2024 году городской аэропорт обслужил рекордные 3,95 млн пассажиров, и новый терминал поможет справиться с возросшей нагрузкой.