Премиальная ИнгоКарта Ингосстрах Банка в рейтинге лучших карт Mir Supreme

Премиальная ИнгоКарта заняла 2-е место в рейтинге лучших премиальных дебетовых карт Mir Supreme, составленном аналитиками независимого финансового маркетплейса Выберу.ру в мае 2025 года.

Среди преимуществ премиальной ИнгоК арты Ингосстрах Банка портал Выберу.ру выделил сервис персонального менеджера, высокий кешбэк – до 240 000 Ингорублей в год, надбавку по накопительному счёту в рублях, комфортные условия посещения бизнес-залов и страхования путешественников. Также для держателей премиальной ИнгоКарты предусмотрены улучшенные условия при открытии вкладов, инвестировании, аренде сейфовых ячеек, оформлении страхования.

«В ноябре прошлого года наша премиальная ИнгоКарта впервые попала в топ-10 рейтинга Выберу.ру. И вот – новое достижение, которое подтверждает, что был выбран верный курс для развития продукта. Мы запустили обновлённую версию подписки Инго Премиум, которая позволила получать кешбэк 10% в супермаркетах, на автозаправках, в бонусной категории месяца, а также пользоваться эксклюзивными предложениями партнёров. Также мы представили эксклюзивную металлическую ИнгоКарту , которая в дополнение к привилегиям позволяет максимально подчеркнуть индивидуальность и статус наших клиентов. И нам приятно, что держатели карт и эксперты оценили нововведения по достоинству», – прокомментировала Диана Лаптева, руководитель по развитию бизнеса сегмента состоятельных клиентов Ингосстрах Банка.

При составлении рейтинга эксперты Выберу.ру сравнивали стоимость обслуживания премиальных карт и услуг СМС-информирования, размер кешбэка, условия перевода средств в другие банки, снятия наличных денег и обмена баллов кешбэка на рубли, дополнительные сервисы и привилегии, а также возможность получать доход на остаток. Дополнительно учитывались надёжность и значимость банка на финансовом рынке.