Трехдневный траур объявили в Байкальске после трагедии с подростками

Накануне подросток устроил массовую расправу во время празднования дня рождения в частном доме в городе Байкальске Иркутской области. После инцидента в городе было принято решение объявить траур. Об этом рассказал мэр Василий Темгеневский.

«В результате происшествия на территории Байкальского городского поселения ночью сегодня, 28 мая, имеются жертвы и пострадавшие. Выражая скорбь по погибшим и соболезнуя их родным и близким, объявляется трехдневный траур в Байкальском городском поселении 28, 29 и 30 мая», – сообщил мэр в своем тг-канале.

Напомним, инцидент случился в частном доме в СНТ «Горный Байкал». Подростки отмечали праздник с разрешения взрослых. В какой-то момент, по версии следствия, один из них устроил массовую расправу, убив ножом четверых несовершеннолетних и еще четверых ранив. После чего поджег дом и во время пожара погиб сам. Возбуждено уголовное дело, ведется расследование. Один юноша находится в крайне тяжелом состоянии – у него травма шеи. Случившееся прокомментировал губернатор, назвав ЧП «шокирующей ситуацией».