Еще одно уголовное дело возбудили по факту трагедии с подростками в Байкальске

Новое уголовное дело возбудили в Иркутской области в рамках дела о массовом убийстве в Байкальске. Его завели по факту приобретения алкогольной продукции для несовершеннолетних по статье «Вовлечение несовершеннолетних в совершение антиобщественных действий», сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

Фото: пресс-служба прокуратуры Иркутской области

«В настоящее время закончен осмотр места происшествия, допрашиваются потерпевшие и свидетели. Также будут допрошены все участники мероприятия и родители несовершеннолетних. В квартире по месту жительства предполагаемого нападавшего проведен обыск», – отметили следователи.

Назначен ряд экспертиз, в том числе пожарно-техническая, судебно-медицинская и судебно-генетическая. Следователи устанавливают причастных лиц, действиям которых будет дана правовая оценка.

Напомним, ранее были возбуждены дела об убийстве двух и более лиц и покушении на убийство двух и более лиц. По версии СК, во время празднования дня рождения один из подростков устроил массовую расправу, убив ножом четверых несовершеннолетних и четверых ранив. После он поджег дом, где произошла трагедия, и сам погиб на пожаре. Объявлен трехдневный траур. Ситуацию прокомментировал губернатор Иркутской области.