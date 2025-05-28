Два предпринимателя из Иркутска стали победителями всероссийского конкурса Сбера

Они получили гранты по 1 млн рублей на развитие бизнеса.

В Москве предпринимателям вручили ежегодную премию Сбера «Любимый малый бизнес». 100 победителей федерального этапа получили по 1 млн рублей на развитие своего дела, а 10 обладателей Гран-при — ещё и сертификаты на отдых на всесезонном курорте «Манжерок» в Республике Алтай.

Среди победителей было 2 предпринимателя из Иркутской области: Ирина Праздникова («Hobby paint»), Евгения Снятинская (Siberion dance center).

Евгения Снятинская, ООО «Сиберион»:

«Наш танцевальный центр — дом для сотен ребятишек и взрослых, влюбленных в танец. Решила поучаствовать в конкурсе ради интереса, вовсе не гонялась за призовыми деньгами. Просто захотелось испытать удачу, да заодно раскрутить своё дело — любая дополнительная известность бизнесу полезна. Репутация у нас отличная, клиенты довольны, но лишняя порция внимания никому не помешает. Самое приятное удивило удобство подачи заявки: никаких сложных форм, бесконечной бюрократии — всё легко и понятно. Так приятно чувствовать себя победителем среди равных!».

В премии участвовали предприниматели со всей страны — клиенты Сбера и те, кто только открыли счёт в банке. Было подано более 31 тыс. заявок. Отбор проходил в два этапа. Сначала на региональном уровне выбрали 1100 победителей — по 100 в каждом из 11 территориальных банков Сбербанка. На федеральном этапе из них определили 100 лучших, чьи проекты получили самые высокие оценки от клиентов и экспертов. Организаторы изучили отзывы в открытых источниках и опросили более 7 тыс. потребителей.

Премию вручили в 10 номинациях: «Сфера красоты», «Ресторанный бизнес», «Торговля на маркетплейсах», «Розничная торговля (непродовольственные товары)», «Розничная торговля (продовольственные товары)», «Пищевая промышленность», «Производство», «Гостиничный бизнес и туризм», «Сельское хозяйство и животноводство» и «Спорт, образование и развитие».

Юлия Кальвина, Управляющий Иркутским отделением Байкальского банка Сбербанка

Юлия Кальвина, Управляющий Иркутским отделением Байкальского банка Сбербанка:

«Спасибо огромное всем предпринимателям за ежедневную самоотдачу, веру в себя и смелость воплощать мечты в реальность. Благодаря вашей энергии и оптимизму хочется верить, что любое начинание обязательно увенчается успехом. Каждый из вас — настоящий пример того, что невозможное становится возможным. Знайте, что команда Сбера готова поддержать вас на каждом этапе пути!»