Пострадавшие от резни в Байкальске подростки находятся в тяжелом психологическом состоянии

Оперативное совещание по ситуации с подростками в Байкальске состоялось в Приангарье. Его провел губернатор Игорь Кобзев. Отчет о том, что происходит сейчас, предоставили специалисты различных ведомств.

«Все пострадавшие дети доставлены в Иркутскую областную детскую больницу. Они находятся в тяжелом психологическом состоянии. Троих транспортировали, в первую очередь, не из-за физического состояния, а потому что здесь им могут оказать комплексную медико-психологическую помощь. Завтра их родителей доставят в Иркутск для встречи с детьми», – доложил глава минздрава Андрей Модестов.

В настоящее время подростку, который пострадал больше всего, получив удар в шею, оказана помощь: состояние стабилизировано. Операцию ему провели в районной больнице. В режиме телеконсультации на ней присутствовали врачи Иркутской областной детской больницы. Запланирована транспортировка в столицу Приангарья.

С родителями и близкими погибших и пострадавших детей, которые находятся в шоке, работают психологи и психотерапевт Иркутского областного психоневрологического диспансера. Травмированным и остальным детям из семей погибших и пострадавших в летние каникулы предложат бесплатно отправиться в оздоровительные лагеря.