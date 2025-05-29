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В здании Дома быта на Урицкого в Иркутске хотят разместить подразделения мэрии

Депутатские слушания состоялись сегодня, 28 мая, в Иркутске. В их рамках обсудили реновацию здания Дома быта, расположенного на улице Урицкого. В нем предложили разместить подразделения мэрии.

«Предлагаю не продавать и не сносить его (здание Дома быта – прим. ред), а сделать силами муниципалитета и дольщиков ремонт и разместить в свободных помещениях структурные подразделения администрации. Также обратиться к мэру Иркутска с просьбой приостановить процедуру торгов здания, создать рабочую группу из депутатов и профильных специалистов администрации, которые смогут нас корректировать с точки зрения действующего законодательства», – отметил на заседании председатель Думы Евгений Стекачев.

Данное решение было поддержано депутатами: оно требует детальной проработки. Кроме того, предложено провести архитектурный региональный конкурс, который позволит найти способы развить и преобразить улицу Урицкого в целом.


/ Сибирское Информационное Агентство /


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