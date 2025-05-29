Озвучены причины трагедии с подростками в Байкальске

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев провел оперативное совещание по ситуации с подростками в Байкальске. Отчет о том, что происходит сейчас, предоставили специалисты различных ведомств. Также были озвучены причины случившегося.

«К трагедии привели два фактора. Первое – это бесконтрольное нахождение несовершеннолетних вдали от родителей, отсутствие какого-то контроля со стороны взрослых. Второе – достаточно свободный доступ несовершеннолетних к алкогольным напиткам, которых приобрел для них 18-летний молодой человек», – пояснил руководитель СУ СКР по Иркутской области Анатолий Ситников.

Известно, что пострадавшие и погибшие дети учились в одной школе, занимались спортом, их положительно оценивают педагоги. Планируется выяснить, почему дети разного возраста оказались в одной компании ночью на даче, остались без контроля взрослых и употребляли алкоголь.