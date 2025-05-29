Второй раунд в Стамбуле: Россия предложила условия мирного урегулирования

Второй раунд переговоров, предложенный Россией, пройдет 2 июня в Стамбуле, заявил глава МИДа Сергей Лавров. Россия разработала меморандум по условиям мирного урегулирования, который излагает позицию по всем аспектам преодоления кризиса, передаёт РБК.

Делегация России во главе с В.Р. Мединским готова представить этот меморандум делегации Украины и дать пояснения в ходе второго раунда прямых переговоров в Стамбуле в ближайший понедельник, 2 июня, говорится в заявлении, опубликованном на сайте МИДа.

Лавров выразил признательность Турции за предоставление гостеприимной площадки и подчеркнул, что все, кто искренне заинтересован в успехе мирного процесса, поддержат проведение нового раунда стамбульских переговоров.

Напомним, 16 мая в Стамбуле прошли первые за три года прямые переговоры между Москвой и Киевом. Инициатором их возобновления стал президент России Владимир Путин. Переговоры завершились договоренностями об обмене военнопленными и принципиальном соглашении о новой встрече.

С 23 по 25 мая Россия и Украина провели крупнейший обмен пленными с начала боевых действий в 2022 году. Киев 27 мая сообщил, что передал Вашингтону свой проект меморандума с условиями мирного урегулирования, включая безусловное прекращение огня.

28 мая пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков сообщил, что подготовка российской версии меморандума завершается, но условия пока не раскрываются. Официальный представитель МИДа Мария Захарова уточнила, что в меморандуме будут представлены принципы урегулирования и сроки возможного заключения мирного соглашения.