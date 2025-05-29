Совкомбанк назвал причину распространения слухов о заморозке вкладов

По словам первого заместителя председателя правления и владельца банка Сергея Хотимского, слухи о возможной заморозке вкладов, широко распространившиеся осенью 2024 года, были «блестящим креативом» PR-кампании крупных строительных компаний и агентств недвижимости, сообщает газета "Ведомости".

Банкир подтвердил, что такая информация повлияла на поведение вкладчиков — в банке фиксировали снятие средств с депозитов с целью купить недвижимость. «И действительно, мы видели определенный переток с банковских вкладов в пользу покупки недвижимости. По нашей оценке, на такие покупки пришлось около 10% спроса в конце прошлого года», – поделился банкир.

Точных цифр относительно объема денег банк не предоставил.

Как считает Хотимский, застройщики молодцы: с учетом того, как сегменту пришлось непросто в IV квартале, у них получилось привлечь больше спроса таким необычным способом. «Каждый борется за выживаемость и за свои результаты всеми доступными способами. Поэтому мы к такому отнеслись с пониманием», – отметил Хотимский.