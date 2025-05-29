ЦБ рассмотрит более широкий спектр вариантов по ключевой ставке

Регулятор все-таки смог охладить экономику. Об этом пишет бизнес-издание РБК.

На предстоящем заседании 6 июня Банк России рассмотрит более широкий спектр вариантов по ключевой ставке, чем в апреле, сообщил зампред ЦБ Филипп Габуния на пресс-конференции, посвященной выходу «Обзора финансовой стабильности». Это связано с изменившейся экономической ситуацией, включая замедление темпов кредитования и охлаждение экономики.

«В пятницу начнется неделя тишины, и мы будем рассматривать все вновь поступившие данные. Действительно, ситуация несколько поменялась, появилось много всего, что нам будет интересно обсудить. Думаю, варианты решения как по ставке, так и по сигналу у нас будут даже более разнообразные, чем в апреле. Но обо всем этом вам расскажет в следующую пятницу Эльвира Сахипзадовна», – сказал он.

Напомним, что в апреле регулятор в четвертый раз подряд сохранил ставку на уровне 21%, отметив снижение инфляционного давления при сохранении его высокого уровня. По обновленному прогнозу, средняя годовая ставка может составить 19,5–21,5%.