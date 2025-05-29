Крах лояльности: доверие богатейших россиян к отечественным банкам упало до рекордных низов

Лояльность богатых клиентов к российским банкам в 2024 году резко снизилась, упав на 19 процентных пунктов до 43% по индексу удовлетворенности NPS, достигнув минимального уровня за последние четыре года, сообщает газета "Ведомости".

У более состоятельных клиентов падение было еще более значительным — до 22% с 54%. Это связано с гонкой процентных ставок по вкладам и снижением на фондовом рынке, как говорится в исследовании сегмента private banking в России, проведенном аналитической компанией Frank RG.

Индекс NPS рассчитывается на основе опроса клиентов о готовности рекомендовать банк своим друзьям и знакомым по шкале от 0 до 10.

Сегмент private banking делится на две категории: состоятельные клиенты (HNWI) и очень состоятельные клиенты (VHNWI). К первой категории относятся граждане с финансовыми активами от 100 до 500 млн рублей. Их число за 2024 год увеличилось на 29% до 28 800 человек, а капитал вырос на 34% до 4,7 трлн рублей. У очень состоятельных клиентов капитал начинается от 500 млн рублей и выше, их число увеличилось на 39% до 6500 человек, а общий размер средств вырос на 42% почти до 16,7 трлн рублей. Несмотря на то что доля VHNWI-клиентов в общем числе клиентов private banking незначительна, их активы составляют 78% от всех средств сегмента.