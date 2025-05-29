Россия оперативно разработала меморандум и намерена представить его Украине: главное к утру

К текущему утру стало известно следующее: Россия подготовила меморандум и намерена представить его Украине, растут риски на рынке жилья на фоне увеличения его продаж в рассрочку, РФ пообещала не поднимать налоги для богатых, а в Иркутске разрешили ввести в эксплуатацию новый терминал в аэропорту. Подробности – в обзоре SIA.RU.

Меморандум и встреча

Российская сторона, как и договаривались ранее, оперативно разработала меморандум. В нем изложена позиция РФ по всем ключевым вопросам урегулирования первопричин кризиса. Украине предлагают встретиться 2 июня в Стамбуле, где планируется представить документ. Это будет вторая встреча: первые российско-украинские переговоры состоялись 16 мая.

Риски на рынке жилья

Банк России отмечает растущие риски на рынке жилья на фоне увеличения его реализации в рассрочку. Известно, что желая сохранить объем продаж, застройщики массово предоставляют гражданам возможность приобрести его таким способом. Однако люди, имеющие высокую закредитованность, могут не справиться с финансовой нагрузкой, считают эксперты. В настоящее время долги россиян по данной рассрочке оцениваются в 1 трлн рублей.

Налоговых изъятий не будет

Глава Минфина не согласился с предложениями депутатов об увеличении налоговых изъятий у банков и богатых людей. Менять налоговый порядок не стоит, по его словам, поскольку богатые платя подоходный налог, а банки нуждаются в прибыли для капитализации: это позволит по-прежнему выдавать кредиты.

Новый терминал

В аэропорту Иркутска скоро откроется новый терминал внутренних линий. Модульный павильон площадью 2,6 тыс. кв. метров, оснащенный зоной прилета, багажной лентой и залами ожидания, должен был распахнуть свои вери еще в 2024-м, однако из-за судебных разбирательств этого не случилось. Теперь же разрешение на запуск дал Арбитражный суд Восточно-Сибирского округа, в результате чего авиаузел сможет обслуживать больше пассажиров.

Причины трагедии

Накануне в Иркутской области произошла трагедия: подросток устроил массовую расправу во время празднования дня рождения в частном доме без взрослых. В результате погибли четыре человека и сам предполагаемый убийца, еще четыре человека были ранены – все они несовершеннолетние. Глава СУ СКР по Иркутской области Анатолий Ситников назвал причины инцидента. «К трагедии привели два фактора. Первое – это бесконтрольное нахождение несовершеннолетних вдали от родителей, отсутствие какого-то контроля со стороны взрослых. Второе – достаточно свободный доступ несовершеннолетних к алкогольным напиткам, которых приобрел для них 18-летний молодой человек», – отметил он.