Конституционный суд РФ разрешил вести сельское хозяйство в Прибайкальском нацпарке

Ограничения нарушали права местных жителей. Об этом пишет газета «Ведомости» со ссылкой на решение Конституционного суда РФ.

Минприроды обязали разработать новый режим использования 112 тыс. га сельхозземель в границах Прибайкальского национального парка. Решение позволит разрешить фермерскую деятельность, индивидуальное строительство и развитие социальной инфраструктуры на этих территориях, где проживает более 10 тыс. человек.

«Позиция КС будет учтена при подготовке нового положения о Прибайкальском национальном парке», – сказал «Ведомостям» сотрудник пресс-службы Минприроды.

Иркутские власти добивались пересмотра ограничений, действующих с 1986 года, которые фактически заморозили хозяйственное использование земель. Как отметили в КС, текущие правила нарушают права местных жителей и препятствуют развитию территорий. В Госдуме ожидают, что это решение ускорит принятие комплексного закона по регулированию правового статуса Байкальской природной территории.

Ранее правительство Иркутской области направило запрос в Конституционный суд с просьбой проверить соответствие постановления Совета министров РСФСР 1986 года о создании Прибайкальского национального парка Конституции РФ. Основной вопрос связан с неопределенным правовым статусом 112 тыс. га сельскохозяйственных земель Ольхонского, Слюдянского и Иркутского районов, которые сейчас входят в состав парка