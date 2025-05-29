Минтруд запускает платформу для оценки демографии в регионах

Министерство труда разрабатывает специальную информационную панель («дашборд»), которая позволит оценить состояние семей в регионах страны. Цель панели — комплексно анализировать качество жизни населения и уровень удовлетворённости различными социально значимыми аспектами, влияющими на показатель рождаемости. Об этом сообщают "Ведомости".

Проект предусматривает создание единой платформы, отображающей ключевые демографические характеристики семей по регионам, составленных рейтингов субъектов РФ, динамические изменения потребности семей, существующие меры государственной поддержки, а также аналитику публикаций в средствах массовой информации и результатах соцопросов.

Оценка демографии в регионах: 6 ключевых блоков

1. Помощь в уходе и воспитании детей:

- Охват дошкольным образованием.

- Стоимость дополнительных занятий и услуг няни.

- Доступность детского отдыха.

- Участие детей и молодежи в «Движении первых».

2. Комфортные жилищные условия:

- Доступность ипотеки и аренды.

- Соотношение стоимости жилья и доходов населения.

3. Стабильная работа и уверенность в будущем:

- Уровень безработицы и среднедушевые доходы.

- Индекс потребительских цен.

- Поддержка семей корпоративными практиками.

- Уровень занятости женщин с детьми.

4. Социальная инфраструктура:

- Пешая доступность детских садов, школ, аптек, и других учреждений.

- Наличие спортивных объектов и учреждений культуры.

5. Качественная и доступная медицинская помощь:

- Обеспеченность медицинскими кадрами и инфраструктурой.

- Заболеваемость населения и образ жизни.

- Число детей, родившихся после ЭКО.

6. Качественная среда для жизни и воспитания детей:

- Стоимость проезда в общественном транспорте.

- Количество благоустроенных территорий и озелененных зон.

- Дорожно-транспортные происшествия и протяженность улиц.