Трамвайные пути предложили убрать в Иркутске с улицы Ленина

В Думе Иркутска прошли депутатские слушания. В их рамках представили три решения по реконструкции улицы Ленина. Одно из них предполагает, что трамвайные пути полностью уберут с проезжей части.

Для разработки вариантов провели анализ потоков, согласно которому улица Ленина и подходы к ней являются самыми проблемными участками: здесь происходит наибольшее снижение средней скорости трамвая. Также на нее влияют ДТП, которых с начала года было уже десять, что составляет более 19 часов простоя и 2,65 млн рублей экономических потерь.

В связи с этом реорганизовать движение предлагают следующим образом:

в рамках первого варианта трамвай могут обособить, создав для него приоритет, при этом существенно уменьшится пропускная способность автобусов и личного транспорта;

второй вариант предусматривает совмещенную полосу для общественного транспорта по оси Ленина: в этом случае сокращается количество полос и снижается пропускная способность личных автомобилей, а также из-за затрудненной синхронизации маршрутов в центре снизится и скорость трамваев;

самым удачным в Думе считают третий вариант: он предполагает перенос рельсов на Марата; способ дорогостоящий, поскольку, вероятно, потребует реконструировать фонтан у дворца спорта «Труд», однако при реализации проекта повысится пропускная способность для всех видов транспорта, улучшится доступность остановок, зона школы № 15 станет более безопасной.

«Во многих городах трамвайные пути органично вписаны в городскую среду, расположены рядом с площадями и достопримечательностями. И, если нам удастся реализовать такое у себя, – это будет революционное решение. Так мы можем справиться с проблемой пробок в центральной части города. Отмечу, что обязательно будет учтено мнение жителей. Обсуждение предлагаемой концепции пройдет на разных площадках», – прокомментировал третий вариант председатель Думы Иркутска Евгений Стекачев.

Если будет одобрен третий проект, то при его реализации планируется использовать брусчатку и бесшовные рельсы, чтобы сделать поездки практически бесшумными.