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Кобзев объяснил, откуда дым в Иркутской области: «Его нанесло от наших соседей»

Жители Иркутской области пожаловались на задымление в Бодайбо и Бодайбинском районе. Губернатор региона Игорь Кобзев объяснил, почему это случилось.

«Сразу скажу, пожароопасный сезон на этой территории только стартовал, ни одного лесного пожара не зарегистрировано. Это можно увидеть на космическом снимке. Накануне дул ветер с юга, и дым нанесло от наших соседей – из Республики Бурятия и Забайкальского края. Там, к сожалению, с начала сезона ситуация с пожарами крайне непростая. В обоих субъектах действует режим ЧС разных уровней», – отметил глава региона.

Также он добавил, что синоптики прогнозируют, что в Бодайбинском районе в ближайшее время будет дуть северо-западный ветер, который должен рассеять задымленность.


/ Сибирское Информационное Агентство /


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