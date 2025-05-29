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Жителя Иркутска уличили в похищении машинок для майнинга на 270 млн рублей

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В Иркутске поймали одного из предполагаемых участников преступной группы, которая занималась похищением машинок для майнинга. Общая сумма причиненного людям ущерба оценивается в 270 млн рублей, сообщает пресс-служба региональной полиции.

По данным правоохранителей, задержанным является 26-летний индивидуальный предприниматель, от имени которого велась коммерческая деятельность. Он рассказал полицейским, что вместе с соучастниками забирал у людей «асики» якобы для размещения в майнинг-отеле, но на самом деле злоумышленники продавали их и забирали деньги себе.

Часть средств с продаж перечисляли на криптокошельки клиентов, имитируя доходы. Предполагается, что жертвами аферистов стали более 100 граждан. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере», ведутся расследование и поиски других аферистов.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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