Продажи жилой недвижимости в России рухнули почти на 40%

Негативный тренд продолжится в мае. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на аналитику Центробанка.

Продажи жилой недвижимости в России в апреле сократились на 40% по сравнению с мартом, продолжив спад, начавшийся в феврале. Основными причинами стали сокращение льготных ипотечных программ и высокая ключевая ставка, что вынудило девелоперов активно предлагать рассрочку – теперь она покрывает 54% сделок.

– Торможение экономики стало сказываться на финансовых возможностях потенциальных покупателей. В отсутствие кредитного плеча нехватка денег становится критичной при принятии решения о покупке квартиры. На рынке фактически прекратился вывод новых проектов, – пояснил «Известиям» координатор Национального объединения строителей по Сибирскому федеральному округу Максим Федорченко.

Аналитики прогнозируют сохранение негативного тренда в мае, отмечая при этом рост цен на жилье премиум-класса. Инвестиции в строительство упали вдвое, а прибыль крупных застройщиков сократилась в разы. Хотя в ЦБ считают системные меры поддержки пока не нужными, президент уже поручил разработать антикризисные программы для девелоперов, особенно в малых городах. Эксперты связывают надежды на восстановление рынка с ожидаемым снижением ключевой ставки во второй половине года.

– В перспективе года можно ожидать падения предложения, значительного роста цены квадратного метра, при котором выровняется рентабельность текущих проектов даже при медленных продажах, – предположил Федорченко.