Рубль достиг двухлетнего максимума, продолжая устойчивое укрепление в течение последних шести месяцев, начиная с конца ноября. За этот период американская валюта потеряла 32% своей стоимости относительно российского рубля, опустившись ниже отметки в 80 рублей за доллар.

Ранее аналогичная ситуация наблюдалась в 2022 году, отмечают аналитики БКС Мир инвестиций, когда в феврале курс доллара резко вырос до уровня выше 120 рублей вследствие геополитической обстановки. Однако спустя всего месяц снизился примерно до 100 рублей и продолжал постепенно падать ещё примерно шесть месяцев, потеряв порядка 60% от своего пика.

Пять причин укрепления рубля, согласно экспертному мнению Банка России

1. Жесткая денежно-кредитная политика (ДКП): Высокие процентные ставки замедлили потребительское кредитование, снизив спрос на импортные товары, такие как электроника и автомобили, что привело к сокращению импорта. Кэрри-трейд также способствовал росту спроса на рубль.

2. Сезонные факторы: В начале года активность импортеров традиционно низкая, что усилилось из-за китайского Нового года. В это время экспорт обычно растет.

3. Снижение риск-премии: Геополитическая деэскалация и начало переговоров по урегулированию украинского конфликта уменьшили риск-премию.

4. Увеличение валютной выручки: Сокращение временных задержек в получении экспортной выручки увеличило предложение валюты у экспортеров.

5. Перенос спроса на автомобили: В 2024 году автодилеры накопили запасы техники из-за ожиданий повышения утильсбора и инфраструктурного строительства, что сократило импорт в 2025 году.

Как долго будет укрепляться рубль?

Аналитики ЦБ отмечают, что влияние ДКП на курс будет сохраняться до тех пор, пока будет поддерживаться ее текущая жесткость. Под жесткой политикой понимается не высокая процентная ставка, а высокая реальная ставка, то есть с поправкой на уровень инфляции.

Влияние сезонного фактора, по их мнению, в скором времени начнет ослабевать.

Также экономисты регулятора ожидают увеличения импорта во II и III кварталах, что станет реакцией на укрепления рубля в I квартале, — так называемая подстройка импорта.

Отмечается, что снижение цен на нефть еще не отразилось на курсе рубля в полной мере. Вместе с тем в рамках бюджетного правила недополученные бюджетом базовые нефтегазовые доходы, связанные с пониженными ценами на нефть, будут компенсированы из ФНБ с зеркалированием этих операций Банком России через продажу валюты на валютном рынке. В этой части предложение валюты увеличится.

Таким образом, за укреплением рубля стоят как устойчивые, так и временные факторы. Ожидается, что в скором времени действие вторых начнет менять свою направленность.