Золото на подъеме: 5 причин роста цен в 2025 году

Торговля на глобальных финансовых рынках в нынешнем году характеризуется высокой нестабильностью: вводимые барьерные тарифы, резкие политические высказывания, сохранение геополитического напряжения и возобновление опасений по поводу возможной рецессии создают крайне неопределённую обстановку для участников рынка. В такой ситуации интерес инвесторов к золоту способен достичь наивысших значений с 2016 года. Уже в первой половине 2025-го цены на драгоценный металл неоднократно устанавливали новые исторические максимумы, отмечают аналитики БКС Мир инвестиций. Они называют несколько факторов, способствующих росту драгметалла.

5 причин роста золота

1. Инвестиции через ETF: В первом квартале 2025 года инвестиционный спрос на золото увеличился более чем вдвое (+170% по сравнению с прошлым годом), достигнув 552 тонн. Это связано с ростом вложений в золотые ETF, которые составили 226 тонн, и неопределенностью тарифной политики США, что подтолкнуло инвесторов к золоту как к защитному активу.

2. Спрос на физическое золото: Общий спрос на золотые слитки и монеты вырос на 3% в годовом исчислении, достигнув 325 тонн. Это обусловлено увеличением розничных инвестиций в Китае, где был зафиксирован второй по величине квартал за всю историю.

3. Госрезервы: Центральные банки продолжают быть нетто-покупателями золота, увеличив свои резервы на 244 тонны в первом квартале на фоне неопределенности на фондовых рынках и волатильности доллара США.

4. Промышленный спрос: Промышленный спрос на золото в первом квартале оставался стабильным на уровне 80 тонн.

5. Предложение золота: При растущем спросе общий объем поставок золота оставался стабильным, составив 1206 тонн в первом квартале, благодаря рекордному производству и снижению переработки.

Ранее эксперт БКС Мир инвестbций Максим Шеин подчёркивал: «Крупнейшие мировые инвестиционные банки стали повышать прогнозы по цене золота вплоть до уровней 4000–4200 долларов за унцию. Я пока придерживаюсь консервативной оценки в диапазоне от 3300 до 3500 долларов. Этот диапазон отражает фундаментальные экономические показатели, обеспечивающие рентабельность добычи и инвестиции компаний сектора. Но при сохранении активного притока капитала в соответствующие биржевые фонды котировки вполне способны достичь и 4500 долларов за унцию».

Вчера, 28 мая, золото закрылось на уровне $3270.