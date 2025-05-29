Банк «Солидарность» внедрил возможность установки самозапретов. Это поможет исключить возможность дистанционного оформления операций в АО КБ «Солидарность» без личного участия клиента.

Чтобы установить запрет на досрочное закрытие вклада, оформление кредита или удаленную регистрацию в ДБО достаточно подать заявление в банк.

«Мы предусмотрели два удобных способа: лично — в любом офисе банка, дистанционно — через чат в мобильном приложении или интернет-банке. Снять самозапрет можно только лично в офисе — это еще один уровень защиты от мошенничества. Если установлен самозапрет, система автоматически заблокирует попытку проведения запрещенной операции», – говорится в сообщении банка.