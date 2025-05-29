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Примсоцбанк вводит плату за уведомления по картам

С 01.07.2025 Примсоцбанк вводит плату за уведомления.

По социальным картам сумма составит 35 рублей в месяц, по остальным – 89 рублей в месяц. На зарплатные и премиальные карты изменения не распространяются, плата за них составит 0 рублей. Подробнее со списком продуктов, которых коснулись изменения, можно ознакомиться по ссылке.

«При необходимости уведомления можно отключить в личном кабинете. Для этого зайдите в приложение Примсоцбанка или онлайн-банк, нажмите на карту, перейдите в настройки, а затем: sms-информирование, изменить и подтвердить. Отключить функцию можно лично в любом отделении банка, а также позвонив по телефону 8 800 350-42-02 или написав в чат приложения Примсоцбанка», – говорится в сообщении банка.

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/ Сибирское Информационное Агентство /


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