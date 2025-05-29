Кэшбэк на июнь с Примсоцбанком: выберите выгодные категории для ваших покупок уже сейчас

Примсоцбанк сообщил о том, что с 25 мая 2025 года держатели дебетовых и кредитных карт банка могут выбрать самые необходимые для себя категории кэшбэка на июнь.

В рамках обновленной программы лояльности доступны следующие категории для выбора:

Одежда и обувь до 5%

Путешествия до 10%

Яндекс+АЗС до 10%

Аптеки до 10%

Супермаркеты до 3%

Салоны красоты и парикмахерские до 10%

Товары для дома и ремонта до 10%

Кино и развлечения до 10%

Детские товары до 10%

4 рубля за поездку на общественном транспорте

Краткая инструкция для выбора категорий:

Мобильное приложение Примсоцбанка → Нужная карта (нажать) → «Бонусы и баллы» → «Персональный кабинет лояльности» → «Любимые категории» → «Категории на /месяц/» → Выбрать четыре категории → «Подтвердить».

«Начните экономить уже сейчас – выберите свои категории кэшбэка и получайте выгоду от каждой покупки с Примсоцбанком», – говорится в сообщении банка.