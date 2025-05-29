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Кэшбэк на июнь с Примсоцбанком: выберите выгодные категории для ваших покупок уже сейчас

Примсоцбанк сообщил о том, что с 25 мая 2025 года держатели дебетовых и кредитных карт банка могут выбрать самые необходимые для себя категории кэшбэка на июнь.

В рамках обновленной программы лояльности доступны следующие категории для выбора:

  • Одежда и обувь до 5%

  • Путешествия до 10%

  • Яндекс+АЗС до 10%

  • Аптеки до 10%

  • Супермаркеты до 3%

  • Салоны красоты и парикмахерские до 10%

  • Товары для дома и ремонта до 10%

  • Кино и развлечения до 10%

  • Детские товары до 10%

  • 4 рубля за поездку на общественном транспорте

Краткая инструкция для выбора категорий:

Мобильное приложение Примсоцбанка → Нужная карта (нажать) → «Бонусы и баллы» → «Персональный кабинет лояльности» → «Любимые категории» → «Категории на /месяц/» → Выбрать четыре категории → «Подтвердить».

«Начните экономить уже сейчас – выберите свои категории кэшбэка и получайте выгоду от каждой покупки с Примсоцбанком», – говорится в сообщении банка.

Реклама. ФСКБ Приморья "Примсоцбанк" в г.Иркутске. Примсоцбанк (ПАО СКБ Приморья "Примсоцбанк") erid:2VfnxyWMxYG

/ Сибирское Информационное Агентство /


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