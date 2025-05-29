Примсоцбанк начал продавать золотые слитки весом 1 и 5 граммов

«Примсоцбанк запускает новую услугу по продаже инвестиционных золотых слитков весом 1 и 5 грамм. Это идеальное решение для тех, кто ищет надежный способ вложения средств или хочет приобрести особенный подарок для близких или деловых партнеров», – говорится в сообщении банка.

Почему стоит обратить внимание:

Доступная форма инвестирования в благородный металл

Минимальный порог входа – всего 1 грамм золота

Идеальный подарок для близких и деловых партнеров

Гарантия подлинности от банка

Безопасность сделки при покупке в офисе банка

По мнению экспертов банка, золотые слитки – это не только инвестиционный инструмент, но и изысканный подарок, который будет радовать получателя долгие годы. Компактные размеры слитков 1 и 5 грамм делают их удобными для хранения и транспортировки.

"Приобрести свой слиток можно в офисе Примсоцбанка по адресу: Владивосток, Партизанский пр-кт 44 к2. Наши специалисты проконсультируют по всем вопросам, помогут с выбором и оформят все необходимые документы", – подчёркивают в банке.