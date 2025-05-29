Альфа-Банк запустил технологичный способ подачи заявок на ипотеку

Альфа-Банк и финансовый маркетплейс Сравни запустили новый способ подачи заявки на ипотечный кредит. Теперь клиенты могут оформить заявку на ипотеку, используя данные своего цифрового профиля.

«Альфа-Банк следит за цифровыми тенденциями и активно внедряет перспективные сервисы. Решение, разработанное со Сравни, существенно облегчает и сокращает путь клиента при оформлении ипотеки, а банкам позволяет получать сведения о потенциальных заемщиках через маркетплейс и, как следствие, больше заявок благодаря оптимизации работы с данными», — отметила Анастасия Якупова, руководитель дирекции развития ипотечного кредитования Альфа-Банка.

Впервые финансовые учреждения получают информацию о потенциальных заемщиках через цифровой профиль клиента не напрямую, а с использованием финансового маркетплейса в качестве посредника.

«Сравни активно цифровизирует рынок ипотеки. Совместно с партнерами нам удалось достичь кардинальных изменений в процессе подачи заявок на оформление ипотечных кредитов: процесс стал быстрый и понятный как для клиента, так и для банка. В дальнейшем мы продолжим цифровизацию клиентского пути, чтобы процесс полностью проходил в онлайн-формате и занимал несколько минут», — комментирует Екатерина Сташкова, руководитель продукта Ипотека в Сравни.

Сравни является активным игроком на финтех-рынке России: компания развивает онлайн-сервисы для оформления финансовых продуктов, упрощает процесс выбора и оформления страховых продуктов, а также предлагает инновационные банковские продукты для малого и среднего бизнеса.