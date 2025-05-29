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Таиланд становится ближе: Примсоцбанк повышает лимиты и расширяет список банков

Примсоцбанк расширяет возможности международных переводов в Таиланд. Клиенты Банка теперь могут воспользоваться улучшенными условиями при отправке средств в батах (THB).

Основные изменения:

  • Расширение списка банков-получателей в Таиланде;

  • Увеличение лимита одного перевода до 499,999 батов.

Преимущества новых условий:

  • Расширенный выбор банков-получателей;

  • Возможность отправки крупных сумм за один раз;

  • Сохранение высокого уровня надежности переводов;

  • Быстрое выполнение транзакций.

"Примсоцбанк продолжает развивать международное направление и планирует дальнейшее расширение возможностей для клиентов. Для оформления перевода или получения подробной консультации клиенты могут обратиться в любой офис Примсоцбанка или позвонить по номеру 8 800 350-42-02. Звонок бесплатный", – говорится в сообщении банка.

Реклама. ФСКБ Приморья "Примсоцбанк" в г.Иркутске. Примсоцбанк (ПАО СКБ Приморья "Примсоцбанк") erid:2VfnxwBT5tt

/ Сибирское Информационное Агентство /


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