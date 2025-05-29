Таиланд становится ближе: Примсоцбанк повышает лимиты и расширяет список банков

Примсоцбанк расширяет возможности международных переводов в Таиланд. Клиенты Банка теперь могут воспользоваться улучшенными условиями при отправке средств в батах (THB).

Основные изменения:

Расширение списка банков-получателей в Таиланде;

Увеличение лимита одного перевода до 499,999 батов.

Преимущества новых условий:

Расширенный выбор банков-получателей;

Возможность отправки крупных сумм за один раз;

Сохранение высокого уровня надежности переводов;

Быстрое выполнение транзакций.

"Примсоцбанк продолжает развивать международное направление и планирует дальнейшее расширение возможностей для клиентов. Для оформления перевода или получения подробной консультации клиенты могут обратиться в любой офис Примсоцбанка или позвонить по номеру 8 800 350-42-02. Звонок бесплатный", – говорится в сообщении банка.