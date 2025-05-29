Таиланд становится ближе: Примсоцбанк повышает лимиты и расширяет список банков

Примсоцбанк расширяет возможности международных переводов в Таиланд. Клиенты Банка теперь могут воспользоваться улучшенными условиями при отправке средств в батах (THB).
Основные изменения:
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Расширение списка банков-получателей в Таиланде;
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Увеличение лимита одного перевода до 499,999 батов.
Преимущества новых условий:
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Расширенный выбор банков-получателей;
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Возможность отправки крупных сумм за один раз;
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Сохранение высокого уровня надежности переводов;
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Быстрое выполнение транзакций.
"Примсоцбанк продолжает развивать международное направление и планирует дальнейшее расширение возможностей для клиентов. Для оформления перевода или получения подробной консультации клиенты могут обратиться в любой офис Примсоцбанка или позвонить по номеру 8 800 350-42-02. Звонок бесплатный", – говорится в сообщении банка.