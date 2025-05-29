Эксперты премии FINAWARD отметили технологичность Альфа-Банка в четырех номинациях

Альфа-Банк был удостоен сразу нескольких наград в рамках ежегодной премии FINAWARD. Экспертное жюри отметило проекты Альфа-Банка в четырех номинациях.

Победителем в номинации «Внедрение с применением технологий ИИ» стал проект «Нейроофис». Победителем в номинации «Решение или размещение на рынке ЦФА» стал проект «Первые деривативы в формате ЦФА». Проект по внедрению стандарта открытого банкинга занял второе место в номинации «Внедрение OPEN API». Проект «А-Клуб.Pro» также был удостоен второго места в номинации «Продукт или сервис Private /Premium Banking».

Отборочная комиссия рассмотрела более 500 продуктов, проектов и внедрений, в шорт-лист конкурсных номинаций вошло 50 банков и компаний.

Премия инноваций и достижений в финансовой отрасли FINAWARD отмечает наиболее яркие продуктовые и IT-решения в финансовом секторе. Учреждена деловым журналом «Банковское обозрение» в 2012 году.