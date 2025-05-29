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«Цифра банк» изменил тарифы по вкладам «Цифра вклад» и «Выгодный старт»

«Цифра банк» изменил тарифы вкладов «Цифра вклад» и «Выгодный старт» в рублях для клиентов физических лиц.

«Цифра вклад» можно разместить на срок 180, 395 и 730 дней. Процентная ставка по вкладу зависит от срока и теперь составляет:

180 дней — 18,70% годовых в рублях;

395 дней — 17,70% годовых в рублях;

730 дней — 15,50% годовых в рублях.

Предусмотрена ежемесячная капитализация процентов или ежемесячная выплата процентов на текущий счет в зависимости от выбора клиента.

Минимальная сумма размещения составляет 50 тыс. рублей, максимальная сумма вклада не ограничена.

Минимальная гарантированная процентная ставка — 15,500% годовых в рублях.

В случае досрочного расторжения вклада, процентная ставка составит 0,01%.

Также «Цифра банк» изменил ставку по вкладу «Выгодный старт» в рублях для клиентов физических лиц.

Теперь процентная ставка по вкладу составляет 18,40% годовых в рублях. Вклад открывается на 91 день. Предусмотрена ежемесячная капитализация процентов.

Минимальная гарантированная процентная ставка — 18,680% годовых в рублях. Минимальная сумма размещения составляет 100 тыс. рублей, максимальная — 15 млн рублей. В случае досрочного расторжения вклада, процентная ставка составит 0,01%.

С более подробной информацией по тарифам «Цифра вклад» и «Выгодный старт» можно ознакомиться на сайте банка по ссылке.

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/ Сибирское Информационное Агентство /


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