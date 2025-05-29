Солид Банк запустил вклад для пенсионеров с повышенной ставкой

Солид Банк добавил новое предложение в линейку вкладов для частных лиц – вклад «Пенсионный» с повышенной процентной ставкой. Вклад доступен для всех категорий пенсионеров. При открытии вклада необходимо предоставить пенсионное удостоверение.

Подробнее об условиях:

• Сумма – от 50 000 рублей,

• Пополнение – в течение первых 60 календарных дней. Сумма взноса не ограничена.

• Срок – 180 или 367 дней на выбор вкладчика,

• Базовая процентная ставка – зависит от срока, 180 дней – 19% годовых, 367 дней – 18,8% годовых.

• Ежемесячная капитализация – предусмотрена. С ее учетом минимальная гарантированная ставка на 180 дней достигает значения – 19,76% годовых, на 367 дней – 20,52% годовых.

При этом вкладчикам предоставляется возможность повысить базовую ставку еще на 2% при соблюдении условий:

• клиент получает пенсию на счет дебетовой карты Солид Банка – «Социальная»,

• или клиент предоставит в Банк заявление в адрес СФР о перечислении пенсии на счет дебетовой карты «Социальная».

Также предлагается выбрать способ выплаты процентов:

1. Ежемесячно на счет вклада (капитализация).

2. Ежемесячно на счет «До востребования» / счет банковской карты / текущий счет.

«Рекомендуем ознакомиться с подробными условиями вклада на официальном сайте Солид Банка. Оформление вклада «Пенсионный» доступно по всей сети Банка в: Альметьевске, Благовещенске, Владивостоке, Екатеринбурге, Елизово, Ижевске, Иркутске, Казани, Красноярске, Москве, Новосибирске, Петропавловске-Камчатском, Санкт-Петербурге, Туле, Уфе, Хабаровске. Якутске», – говорится в сообщении банка.

АО "Солид Банк". Ген.лицензия ЦБ РФ № 1329.

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