Альфа-Банк и ВШЭ объявили о старте приёма заявок на конкурс инноваций в образовании

Конкурс объединяет проекты и инициативы в сфере образования и образовательных технологий. Ежегодно в нём принимают участие тысячи человек изо всех регионов России. Эксперты КИВО поддерживают инновационные идеи, направленные на улучшение образовательной среды в стране.

В этом году конкурс масштабировался, трансформировался и превратился в настоящую экосистему, нацеленную на всестороннее развитие образовательных инноваций. В новом сезоне будет сразу несколько новых трендовых направления.

«В 12-м сезоне КИВО становится не просто конкурсом, а полноценной экосистемой поддержки и развития инноваций в образовании. Мы стремимся создать пространство, в котором одинаково комфортно себя чувствуют как авторы зрелых, масштабных проектов, так и начинающие инноваторы, у которых пока есть только идея. Для нас важно не только выявлять прорывные решения, но и формировать сообщество людей, готовых менять образование к лучшему», — отметила Ирина Мартусевич, проректор НИУ ВШЭ.

Альфа-Банк объявил три собственные дополнительные номинации в рамках конкурса: искусственный интеллект, финансовая и цифровая грамотность, а также обучение предпринимательству. Победители в каждой из них получат специальный грант в размере 500 тыс рублей.

«Для нас участие в КИВО — это стратегически важное партнёрство, позволяющее выстраивать эффективные механизмы поддержки инноваций в школах и университетах по всей стране. Конкурс служит площадкой, где формируются идеи, способные трансформировать подходы к обучению и развитию. Мы видим КИВО как флагманское событие, которое помогает находить и поддерживать перспективные проекты», — поделился Марат Исмагулов, HR-директор Альфа-Банка.

Подать заявку на участие в КИВО можно как с уже готовым статусным проектом, так и с идей или предложением. Это можно сделать индивидуально или в составе команды до 6 человек. В этом году в рамках конкурса будет выделено 100 лучших проектов, 12 из которых попадут в финал и получат возможность побороться за главный приз в размере 1 млн рублей, а остальные — получат специальные призы от партнеров.

«Мы создаем комплексную среду, где зрелые проекты могут масштабироваться и получить поддержку для дальнейшего развития, а начинающие инициативы — пройти с нами путь от замысла до полноценного работающего решения. Наша миссия — обеспечить каждому участнику, вне зависимости от текущей стадии его проекта, необходимую экспертизу и возможности для дальнейшего устойчивого роста в образовательной сфере», — рассказала Диана Королева, директор Конкурса инноваций в образовании.

Конкурс инноваций в образовании (КИВО) уже много лет является ключевой площадкой для образовательных новаторов. За 11 лет проведения конкурса было получено более 6 500 заявок из 162 городов 21 страны мира. Сообщество, созданное благодаря КИВО, в настоящее время объединяет 17 000 инноваторов и предпринимателей в сфере образования. Стратегические партнеры КИВО — НИУ ВШЭ и Альфа-Банк — всесторонне поддерживают проекты любых масштабов, от EdTech-стартапов до методических разработок и образовательных игр. Более 160 проектов, победивших в конкурсе, продолжают развиваться и в настоящее время, успешно применяя лучшие практики и наработки.

Также Альфа-Банк активно развивает собственную платформу Альфа-Будущее, которая стала местом притяжения студентов и молодых специалистов, заинтересованных в карьере в финтехе. На платформе представлены актуальные стажировки, образовательные программы, конкурсы и мероприятия, позволяющие получить практический опыт и выстроить профессиональные связи.