Первый в России динамический тренажер-симулятор шагающего экскаватора поступил в «Эн+ Уголь»

На производственной базе «Эн+ Уголь» начал работу первый в России динамический тренажер-симулятор шагающего экскаватора ЭШ 20/90. Это уникальное оборудование, не имеющее аналогов в стране. Он был создан по заказу компании и позволит более эффективно готовить машинистов, а также исключить риски возникновения аварийных ситуаций. В первую очередь, на тренажере будут проходить подготовку состоящие в кадровом резерве помощники машинистов экскаватора, которым требуется дополнительный практический опыт.

Тренажер-симулятор полностью воспроизводит систему управления экскаватором из кабины машиниста, а круговые экраны создают эффект дополненной реальности. Такая технология позволяет максимально точно имитировать работу в приближенных к полевым условиях с учетом горно-геологических и климатических факторов, движения техники и особенностей местности.

«Внедрение уникального тренажера-симулятора — это важный шаг в развитии профессиональных компетенций наших сотрудников. Мы создаем условия для безопасного, современного и эффективного обучения, чтобы каждый горняк мог уверенно управлять сложной техникой и быть готовым к любым производственным ситуациям. Инвестиции в развитие персонала — это инвестиции в будущее компании и всей угольной отрасли региона. Сейчас в Эн+ Уголь работают девять экскаваторов типа ЭШ 20/90, в смену на него выходит три человека, квалификацию машинистов ЭШ 20/90 имеют 42 сотрудника Это дефицитная профессия, которая требует длительной подготовки», - сказал генеральный директор Эн+ Уголь Сергей Иванов.

На тренажере предусмотрен отдельный модуль для отработки действий в аварийных ситуациях. Виртуальный учебный полигон моделирует различные условия — время суток, освещенность, погодные явления. Манипулирование ковшом осуществляется по заданным контрольным точкам, при этом может устанавливаться лимит времени и предел точности выполнения операций. Ведется подробная статистика ошибок и нарушений, а программное обеспечение позволяет экспортировать результаты обучения в аналитические таблицы для индивидуального и группового анализа.

Напомним, «Эн+ Уголь» является частью компании Эн+ и ведет свою деятельность в Иркутской области, Республике Тыва, Красноярском и Забайкальском краях. Основной вид деятельности – добыча угля. Ежегодно угольный дивизион добывает порядка 16 млн тонн угля.

С 2024 года компания прорабатывает внедрение программного продукта «Цифровой наряд», который интегрируется в общую систему безопасности. Эта система отправляет задания сотрудникам на мобильные устройства, контролирует прохождение инструктажей, медосмотров, выдачу средств индивидуальной защиты и наличие опасных факторов на рабочем участке. Наряд не выдаётся, если не соблюдены требования безопасности. Всё это направлено на повышение эффективности, качества и безопасности труда, а также на дальнейшее развитие цифровых технологий в угледобывающей отрасли.