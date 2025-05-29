Марина Григорьева: «Решение КС о землях нацпарка затронет и туристическую отрасль»

Решение Конституционного суда РФ о сельхозземлях Прибайкальского нацпарка, может повлиять на развитие сельского туризма вокруг Байкала, считает Марина Григорьева, председатель Комитета ТПП ВС по предпринимательству в сфере туризма, курортно-рекреационной и гостиничной деятельности. Однако все будет зависеть от конкретных решений, которые, по поручению КС, должно принять Министерство природных ресурсов РФ.

«Это решение, в первую очередь, важно для сельхозпроизводителей. Но сейчас активно развивается и сельский туризм. Кроме того, в законе о гостевых домах сказано, что они могут располагаться не только в границах населенных пунктов, но и на землях сельскохозяйственного назначения, если есть такой разрешенный вид использования. Так что решение Конституционного суда РФ так или иначе затронет и туристическую отрасль.

Однако пока не выйдут нормативно-правовые акты, о которых сказано в резолютивной части решения Конституционного суда, сложно говорить о том, что изменится, кто будет вправе распоряжаться этими сельхозземлями и как именно, какие там сохранятся ограничения. Пока можно считать, что ситуация сдвинулась с места. Но раз суд постановил подготовить такие поправки, то теперь надзорные органы будут контролировать, чтобы это было исполнено», - подчеркнула Марина Григорьева.

Напомним, Конституционный суд РФ рассмотрел запрос правительства Иркутской области о проверке правового статуса 112 000 га сельскохозяйственных земель Ольхонского, Слюдянского и Иркутского районов. И пришел к выводу, что вопросы о правовом режиме хозяйственной эксплуатации находящихся в пределах национальных парков земель сельскохозяйственного назначения до сих пор не решены. А это не только нарушает конституционные права местных жителей, но и затрудняет эффективную охрану природы. КС поручил федеральным и региональным органам власти разработать режим разрешенного использования сельхозземель, включенных в состав Прибайкальского национального парка.