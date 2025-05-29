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Розничное кредитование в России сократилось вдвое за год

В свою очередь доля ипотеки выросла до 37%. Данные приводит «Объединенного кредитного бюро».

В апреле 2025 года россияне оформили 2,66 млн кредитов на 733 млрд рублей, что в два раза меньше показателей апреля прошлого года. С начала года объем кредитования снизился на 52%, составив 2,65 трлн рублей.

Структура кредитного рынка претерпела изменения: доля ипотеки выросла до 37%, в то время как кредиты наличными сократились до 28%. Наибольшие объемы кредитования зафиксированы в Москве, Подмосковье и Санкт-Петербурге, где наблюдалось снижение выдачи на 5-12% по сравнению с мартом.


/ Сибирское Информационное Агентство /


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