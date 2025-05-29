Сергей Тен: Решение КС важно для проживающих на территории нацпарка граждан

Решение Конституционного суда РФ крайне важно для проживающих на территории Прибайкальского национального парка граждан. На это указывает Сергей Тен, первый заместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям, руководитель МРГ «Байкал».

По словам депутата, ограничения в границах национального парка касаются выделения участков в аренду для индивидуальных застройщиков, хотя можно строить рекреационные и туристические объекты. У людей, проживающих в Ольхонском, Иркутском и Слюдянском районах, возникают проблемы с приобретением земли, наследованием, защитой прав на земельные участки, поскольку, согласно статье 27 Земельного кодекса, участки, занятые федеральными нацпарками, считаются изъятыми из оборота. При этом, есть примеры, когда в своих правах поражены люди, которые живут на землях, не относящихся к охраняемой территории.

«Решение Конституционного Суда – хоть и прорыв, но далеко не панацея, а лишь малая часть в деле правового регулирования на Байкальской природной территории. Для нас данное постановление – еще одно доказательство выверенной позиции по поправкам в закон «Об охране озера Байкал», которые мы с группой депутатов и сенаторов готовимся принимать во втором и третьем чтениях в ближайшее время. Законопроект решает широкий круг проблем по строительству селезащитных и очистных сооружений, защите лесов и населенных пунктов от пожаров, установление границ населенных пунктов и восстановления конституционных прав граждан», – отметил Сергей Тен.

Он подчеркнул, что необходимо прийти к балансу между комфортной жизнью человека и сохранением экосистемы Байкала: «В решении Конституционного суда РФ четко сказано: «Незавершенность законодательного регулирования правового режима хозяйственной эксплуатации сельскохозяйственных земель в Прибайкальском национальном парке имеет характер конституционно значимого пробела…».

Напомним, Конституционный суд РФ предписал урегулировать режим использования сельскохозяйственных земель в составе Прибайкальского национального парка. Решение вынесено по запросу правительства Иркутской области о правовом статусе 112 000 га сельскохозяйственных земель Ольхонского, Слюдянского и Иркутского районов. Это решение затронет интересы не только граждан, но и предпринимателей, в том числе в туротрасли.